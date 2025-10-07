Бывший СССР
Экс-депутат Рады оценил возможность использования корейского сценария на Украине

Экс-депутат Рады Олейник назвал невозможным корейский сценарий на Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Использование на Украине корейского сценария урегулирования конфликта несостоятельно из-за большой площади линии соприкосновения. Возможность использования такого подхода в беседе с aif.ru оценил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«Что такое корейский вариант? Немногим больше 200 километров. Этот участок легко закрыть с небольшим количеством военных, укреплений. А как закрыть две тысячи [километров]? Из них тысяча сегодня, по сути, линия, где происходит конфликт», — заявил нардеп.

Он добавил, что реализация урегулирования конфликта в Корее происходила в иных политических и географических реалиях.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан допустил, что прогресс в урегулировании конфликта на Украине может быть достигнут через несколько месяцев. По мнению министра, ситуация на Украине будет определяться обстоятельствами в районе Донецка.

