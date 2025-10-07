В Германии студент высказался о Путине и разозлил публику

FR: В Германии студент разозлил журналистов, заявив о выборе Путина

Слова немецкого студента о российском президенте Владимире Путине во время телевизионного ток-шоу вызвали скандал в ФРГ, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau (FR).

В эфире программы «Сотня — Что движет Германией» («Die 100 – Was Deutschland bewegt») на телеканале ARD мужчина заявил, что не хочет служить в армии и не пошел бы защищать Германию.

«Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала или ей руководил Путин, то я бы выбрал Путина», — высказался 19-летний студент из Ганновера.

Как уточнили журналисты, эти слова обескуражили ведущих и разозлили публику. Ведущие постарались сменить тему разговора, начав доказывать необходимость военной реформы, говорится в статье. «Скандал на политическом шоу ARD», — подчеркивается в публикации.

Ранее Путина признали одним из самых влиятельных политиков Европы.

