Глава МИД Германии назвал сроки заключения соглашения по Газе

Вадефуль выразил надежду на достижение соглашения по Газе на следующей неделе

Первоначальное соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто в течение следующей недели. Надежду на достижение перемирия выразил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, сообщает Bild.

«Я надеюсь, что мы достигнем первоначального соглашения, то есть прекращения огня, освобождения заложников и доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, и что мы сможем достичь этого в течение следующей недели», — сказал глава немецкого МИД.

По его словам, есть шанс, что все заложники будут освобождены, поскольку больше никто не делает различий между ними. Он отметил, что теперь радикальное палестинское движение ХАМАС и все собеседники в арабском мире должны понять, что движение должно освободить заложников.

«Вы должны воспользоваться этим шансом. Если они заинтересованы в том, чтобы палестинцам было хорошо, то ХАМАС должен вмешаться сейчас», — заключил он.

Ранее бывший советник нескольких израильских премьер-министров Шалом Липнер заявил, что на международном уровне страна находится между молотом и наковальней. Он подчеркнул, что и долгосрочные тенденции идут не в пользу Тель-Авива.