13:59, 7 октября 2025

Хирурги объяснили последние изменения во внешности Тейлор Свифт

Хирург Раманадхам объяснила изменения во внешности певицы Тейлор Свифт филлерами
Мария Винар

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images

Пластические хирурги Смита Раманадхам, Гэри Линков и Барри ДиБернардо объяснили последние изменения во внешности американской певицы Тейлор Свифт. Соответствующие комментарии публикует Daily Mail.

Врачи проанализировали снимки 35-летней поп-исполнительницы, которые были сделаны во время эфира шоу ирландского комика Грэма Нортона. Так, специалисты сошлись во мнении, что Свифт, вероятно, колола в щеки филлеры. «Звезды прибегают к филлерам и инъекциям ботокса, готовясь к важным событиям, чтобы выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом. И Тейлор Свифт, похоже, не исключение», — заявила Раманадхам и уточнила, что следы филлеров заметны из-за округлившегося лица и суженых глаз.

При этом ее коллега доктор Линков отметил наличие ботокса. По его словам, на это указывают изогнутые и сильно приподнятые брови. «Верхняя часть ее щек стала немного объемнее, что указывает на использование филлеров, а ее брови выглядят более изогнутыми, чем обычно, что указывает на использование ботокса», — пояснил он.

В то же время доктор ДиБернардо предположил, что знаменитость вколола филлер не только в щеки, но и в подбородок. «Ее лицо выглядело очень худым, а теперь выглядит более круглым, что говорит о том, что ей ввели филлеры в нескольких местах», — заключил эксперт.

В августе ювелир Ронни Агами раскрыл цену помолвочного кольца певицы Тейлор Свифт, которое она получила от футболиста команды «Канзас Сити Чифс» Трэвиса Келси.

