07:58, 7 октября 2025Россия

Инфекционист заявила о прокатившихся по России вспышках опасного вируса

Инфекционист Сережина: Вспышки вируса Коксаки прокатились по России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

По всей России прокатились вспышки вируса Коксаки. Об этом заявила инфекционист Вера Сережина, пишут «Известия».

«Вспышки Коксаки происходят регулярно. Это одна из типичных летне-осенних инфекций: чаще всего люди заражаются на курортах, а в сентябре инфекция возвращается в города вместе с туристами. Такая цикличность объясняется особенностями энтеровирусов — они легко распространяются в тесных коллективах, детских садах», — объяснила специалист.

Основными симптомами вируса, по ее словам, является высокая температура до 39 градусов, боль в горле, а также высыпания на руках и слизистой рта. Для защиты от вируса нужно чаще мыть руки и обращать внимание на симптомы заболевания — при их появлении нужно сразу обращаться к врачу, добавила врач.

Она уточнила, что человек может заражаться вирусом Коксаки несколько раз, так как вы отличие от других инфекций стойкий иммунитет к этому вирусу не формируется. Заражение может произойти не только через грязные руки, но и через воду, где вирус может жить до двух месяцев.

«Наибольшему риску подвержены малыши и подростки до 15 лет, особенно посещающие детские сады и школы. Для новорожденных вирус опасен из-за слабого иммунитета, а у беременных женщин может вызвать осложнения для плода», — уточнил инфекционист Владимир Неронов.

1 октября стало известно, что в семи регионах России заявили о случаях заболевания опасным вирусом Коксаки в дошкольных учреждениях образования. О случаях заболеваний сообщили в Уфе, Орле, Владимире, Тюмени, Новосибирске, Архангельской области, а также Красноярском крае.

