13:51, 7 октября 2025Мир

Италия решила добиться перемирия на Украине в связи с одним событием

Глава МИД Таяни: Италия будет добиваться перемирия на Украине на время Олимпиады
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Италия будет добиваться перемирия на Украине на время зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни, передает ANSA.

«В связи с Олимпиадой в Милане и Кортине мы представляем в Организацию Объединенных Наций (ООН) предложение об олимпийском перемирии для всех войн, включая Украину и Ближний Восток», — заявил глава МИД.

По словам Таяни, Рим поддерживает мирную инициативу президента США Дональда Трампа в секторе Газа. Министр иностранных дел также призвал всех «быть сторонниками мира».

Ранее лидер партии «Лига» и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о планах посетить Россию после окончания боевых действий на Украине.

