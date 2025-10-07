Россия
13:10, 7 октября 2025Россия

Кремль ответил на вопрос о графике Путина в день рождения

Песков: Путин в день рождения проведет заседание Совбеза и телефонные разговоры
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в свой день рождения во вторник, 7 октября, проведет заседание Совета Безопасности и телефонные переговоры. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Во второй половине [дня] у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Помимо этого, в графике множество телефонных звонков с иностранными лидерами», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков пообещал проинформировать о ходе работы президента. Он добавил, что вся администрация президента присоединяется к поздравлениям Путина. «Трудно переоценить роль Путина в наших российских судьбах и в судьбах всего мира», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Путина, которому исполнилось 73 года, поздравил глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Он отметил, что между Россией и КНДР развилась «вечная дружба». Кроме того, политик выразил надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество.

