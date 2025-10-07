Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:55, 7 октября 2025Экономика

В Госдуме нашли применение нераспроданным квартирам

Миронов предложил сдавать нераспроданные квартиры в соцаренду
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Нераспроданные квартиры предложили передавать в социальную аренду для нуждающихся. Такое применение нереализуемому жилью глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает ТАСС.

Автор инициативы призывает власти выкупать у застройщиков невостребованную жилплощадь по себестоимости и сдавать ее в соцаренду малообеспеченным гражданам с возможностью последующего выкупа. Помимо нуждающихся, депутат предлагает сдавать жилье в соцаренду молодым семьям, студентам, врачам, учителям и работникам промышленных предприятий. Арендные платежи в этом случае будут зачтены в счет стоимости квартиры. Подобная практика, как подчеркнул Миронов, уже широко используется за границей. По мнению парламентария, такое нововведение позволит стройкомпаниям избавиться от неликвида, а россиянам — решить жилищные проблемы. Текущие объемы строительства арендного жилья, как добавил Миронов, недостаточны.

Ранее в Госдуме предложили снизить ипотечную ставку для семей с двумя и более детьми. Ставку по семейной ипотеке для данной категории населения призывают сохранить на уровне шести процентов годовых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Японию назвали главной угрозой для США вместо России и Китая. Почему?

    В правительстве попросили не ждать всеобщего перехода на четырехдневку

    Сбер запустил депозиты в индийских рупиях. Чем они выгоднее других валют?

    Реклама

    Москвичка нашла занозу в купленных подгузниках

    Противник СВО призвал поджечь здание российской прокуратуры

    Мотивы Трампа добиться перемирия в Газе раскрыли

    Российские хоккеисты получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала фото без трусов

    Трамп спас TikTok и вернулся в него

    В подполье рассказали о причинах отсутствия бунтов на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости