Леди Гага появилась на свидании с женихом в платье с прозрачной юбкой

Американская певица Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) в откровенном виде появилась на свидании с женихом. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

39-летняя исполнительница и ее возлюбленный — предприниматель Майкл Полански — арендовали для романтического вечера коктейль бар «42» в Лондоне, Англия. В этот вечер звезда надела туфли на массивной платформе и каблуках и черное платье бренда Gucci с перьями и прозрачной юбкой, сквозь которую просвечивали трусы.

Волосы она уложила в низкий хвост и дополнила образ серебристыми украшениями и часами.

В сентябре Леди Гагу также сняли в откровенном виде на яхте с женихом.