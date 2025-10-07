Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:57, 7 октября 2025Ценности

Леди Гага появилась на свидании с женихом в платье с прозрачной юбкой

Певица Леди Гага в откровенном платье появилась на свидании с женихом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: XNY / Star Max / GC Images / Getty Images

Американская певица Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) в откровенном виде появилась на свидании с женихом. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

39-летняя исполнительница и ее возлюбленный — предприниматель Майкл Полански — арендовали для романтического вечера коктейль бар «42» в Лондоне, Англия. В этот вечер звезда надела туфли на массивной платформе и каблуках и черное платье бренда Gucci с перьями и прозрачной юбкой, сквозь которую просвечивали трусы.

Волосы она уложила в низкий хвост и дополнила образ серебристыми украшениями и часами.

В сентябре Леди Гагу также сняли в откровенном виде на яхте с женихом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали последствия поставок ракет Tomahawk Украине

    Назван самый массовый самолет в истории

    В России объяснили паузу в переговорах с Украиной

    Женщина с редким заболеванием перенесла более 300 операций

    В Кремле прокомментировали слова Арестовича о планах встречи Путина и Зеленского

    Медведев пошутил про ракеты Tomahawk

    Роботов-гуманоидов обрекли на провал

    В Москве резко подешевел ряд продуктов

    Николь Кидман кардинально сменила имидж после развода

    В Кремле высказались об ограничении перемещения дипломатов России в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости