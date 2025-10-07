Macan сможет выпускать новые песни в армии

Юрист Тригнин допустил возможность рэпера Macan выпускать песни в армии

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, может выпускать новые треки во время службы в армии. Об этом в интервью порталу «Абзац» заявил Председатель Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин.

По словам юриста, армия не отразится негативно на творческой деятельности артиста.

«Есть специальные части, которые занимаются культурной деятельностью, его могут отправить туда. Таким образом он смог бы писать песни и передавать их доверенным лицам на гражданку для релиза», — сообщил Тригнин.

В тоже время в СМИ появлялась информация, что рэпер якобы проигнорировал шесть повесток в военкомат, из-за чего стал фигурантом уголовного дела.

О том, что Косолапов отправляется служить в армию, стало известно 6 октября.