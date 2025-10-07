Мир
17:42, 7 октября 2025

Макрона захотели отстранить от власти

BFMTV: Нацсобрание Франции захотело отстранить Макрона от власти
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chalinee Thirasupa / Pool / Reuters

Бюро Национального собрания, нижней палаты французского парламента, захотело рассмотреть предложение партии «Непокорившаяся Франция» об отстранении от власти действующего главы Пятой республики Эммануля Макрона. Об этом сообщается в эфире BFMTV.

«Завтра будет созвано Бюро Национального собрания. Оно рассмотрит наше предложение об отрешении [Макрона] от власти, которое было подписано 104 парламентариями», — сказала телеканалу глава партии Матильда Пано.

Ранее стало известно, что дипломаты из стран Евросоюза готовятся к завершению карьеры Макрона после новости об отставке французского премьер-министра Себастьяна Лекорню.

