Макрона захотели отстранить от власти

BFMTV: Нацсобрание Франции захотело отстранить Макрона от власти

Бюро Национального собрания, нижней палаты французского парламента, захотело рассмотреть предложение партии «Непокорившаяся Франция» об отстранении от власти действующего главы Пятой республики Эммануля Макрона. Об этом сообщается в эфире BFMTV.

«Завтра будет созвано Бюро Национального собрания. Оно рассмотрит наше предложение об отрешении [Макрона] от власти, которое было подписано 104 парламентариями», — сказала телеканалу глава партии Матильда Пано.

Ранее стало известно, что дипломаты из стран Евросоюза готовятся к завершению карьеры Макрона после новости об отставке французского премьер-министра Себастьяна Лекорню.