Марочко: ВС России начали охват западных окраин Звановки в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации начали охват западных частей населенного пункта Звановка на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Наши передовые отряды уже закрепились на новых позициях и ведут мероприятия по охвату западных окраин Звановки», — рассказал Марочко.

По его словам, на этом же участке фронта под контроль российских войск перешел западный участок береговой линии реки Бахмутка.

Ранее Марочко рассказал, что российские бойцы в случае продвижения на юг от Отрадного Харьковской области сформируют огневой мешок для группировки ВСУ, дислоцированной на данном участке.