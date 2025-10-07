Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:42, 7 октября 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о начале охвата Звановки в ДНР

Марочко: ВС России начали охват западных окраин Звановки в ДНР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации начали охват западных частей населенного пункта Звановка на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Наши передовые отряды уже закрепились на новых позициях и ведут мероприятия по охвату западных окраин Звановки», — рассказал Марочко.

По его словам, на этом же участке фронта под контроль российских войск перешел западный участок береговой линии реки Бахмутка.

Ранее Марочко рассказал, что российские бойцы в случае продвижения на юг от Отрадного Харьковской области сформируют огневой мешок для группировки ВСУ, дислоцированной на данном участке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет очень больно». В России пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    Россиянам объяснили появление проблем со сном после 40 лет

    Бывший замминистра спорта российского региона признался в многомиллионных аферах

    Израиль поместили между молотом и наковальней

    Подполковник рассказал о продвижении российских войск в Харьковской области

    Марочко рассказал о начале охвата Звановки в ДНР

    Трампа обвинили в подрыве конституции США

    В небе над Киевом заметили российскую «Герань»

    Стало известно о беспокойстве администрации Трампа из-за поставок Tomahawk Украине

    Трампа уличили в намеренном отказе достичь соглашения с Венесуэлой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости