Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации начали охват западных частей населенного пункта Звановка на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Наши передовые отряды уже закрепились на новых позициях и ведут мероприятия по охвату западных окраин Звановки», — рассказал Марочко.
По его словам, на этом же участке фронта под контроль российских войск перешел западный участок береговой линии реки Бахмутка.
Ранее Марочко рассказал, что российские бойцы в случае продвижения на юг от Отрадного Харьковской области сформируют огневой мешок для группировки ВСУ, дислоцированной на данном участке.