Экономика
09:19, 7 октября 2025Экономика

Стала известна новая схема телефонных мошенников

Депутат Гаврилов: В России набирает обороты мошенническая схема с домофонами
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России активизировался новый вид телефонного мошенничества — с домофонами. В чем заключается обманная схема, агентству РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Мошеннический сценарий маскируется под услуги по обслуживанию домофона. Аферисты представляются сотрудниками компании-оператора и сообщают о якобы плановой замене ключей от домофона. Для вида они называют точное время замены (к примеру, с 10 до 12 часов) и добавляют, что специалисты придут к жильцам лично либо будут раздавать ключи у подъезда. Для пущей убедительности мошенники могут назвать фамилию жертвы, номер ее квартиры или сослаться на договор с управляющей компанией.

Затем злоумышленник предлагает забронировать нужное количество ключей, для чего просят продиктовать код из СМС с «номером талона». В действительности же это не номер брони, а код подтверждения входа на портал «Госуслуги», предупреждает депутат. Назвав эту комбинацию цифр, жертва открывает доступ к своим личным данным и банковским счетам. Кроме того, аферисты могут оформить на человека кредиты, подчеркнул Гаврилов. Чаще всего на уловку попадаются пожилые люди или жильцы старых домов, где периодически обновляют оборудование.

Прежде всего необходимо помнить, что ни управляющая компания, ни подрядчик по домофону не запрашивают коды из СМС и не раздают ключи на улице, напоминает собеседник агентства. Все работы проводятся официально с заблаговременным уведомлением жильцов. Заявка на дополнительные ключи оформляется через офис или личный кабинет собственника, после предоставления паспорта. «Любые звонки с предложением "забрать ключи завтра" должны насторожить», — предостерегает Гаврилов.

Если вы уже произнесли код, то необходимо немедленно восстановить доступ к порталу онлайн или через МФЦ. Для этого потребуется подтвердить личность пользователя. В случае, если злоумышленники уже изменили номер телефона или адрес электронной почты, то придется обратиться в центр обслуживания. После того как доступ к кабинету будет восстановлен, нужно срочно изменить пароль, проверить историю действий и попросить банк приостановить возможные операции с вашими счетами. Вне зависимости от результата стоит обратиться в полицию, в заявлении потребуется указать время звонка и номер телефона аферистов.

Ранее россиян предупредили о другой набирающей популярность схеме мошенничества. Под предлогом получения посылки с маркетплейса жертву просят назвать код из СМС.

