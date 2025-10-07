Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:54, 7 октября 2025Экономика

Москвичей захотели переселить из ветхого жилья

В двух районах Москвы начнет работать программа по переселению в рамках КРТ
Мария Черкасова

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Москве планируется запуск двух пилотных проектов по переселению жителей из ветхого жилья в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый механизм предоставит москвичам, чьи дома не вошли в программу реновации, возможность переехать в современные квартиры. Пилотные проекты планируются в Таганском районе в центре Москвы и в районе Черемушки на юго-западе города.

Ефимов отметил, что программа реновации уже показала свою востребованность, улучшая качество жизни и обновляя инфраструктуру столицы: было построено более 420 новостроек, еще около 500 находятся в стадии проектирования и строительства, и свыше 226 тысяч человек переехали или продолжают переселение.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с 2025 по 2027 год в Москве в новостройки, построенные по реновации, начнут переселяться 182 тысячи жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось первое фото с последствиями взрыва дрона ВСУ на российской АЭС

    Нескольких участниц финала «Мисс Россия — 2025» возмутил выбор победительницы

    Замглавы администрации президента оценил шутку Путина про него и «Орешник»

    Раскрыта связанная с Украиной засекреченная просьба Байдена к ЦРУ

    Балтфлот отработал оборону против десанта НАТО

    Первый чиновник-ветеран СВО в регионе России покинул должность спустя год работы

    Среди подельников миллиардера Сулейманова оказался уголовник-иностранец

    Два банка в России утратили статус системно значимых

    Госдума поздравила Путина с днем рождения

    Украинцы начали готовить на кострах из-за многодневных отключений света и газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости