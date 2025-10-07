Москвичей захотели переселить из ветхого жилья

В двух районах Москвы начнет работать программа по переселению в рамках КРТ

В Москве планируется запуск двух пилотных проектов по переселению жителей из ветхого жилья в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый механизм предоставит москвичам, чьи дома не вошли в программу реновации, возможность переехать в современные квартиры. Пилотные проекты планируются в Таганском районе в центре Москвы и в районе Черемушки на юго-западе города.

Ефимов отметил, что программа реновации уже показала свою востребованность, улучшая качество жизни и обновляя инфраструктуру столицы: было построено более 420 новостроек, еще около 500 находятся в стадии проектирования и строительства, и свыше 226 тысяч человек переехали или продолжают переселение.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с 2025 по 2027 год в Москве в новостройки, построенные по реновации, начнут переселяться 182 тысячи жителей.