«Можно говорить о ядерном терроризме». ВСУ атаковали одну из первых промышленных атомных электростанций СССР. Что известно?

Посол МИД Мирошник показал фото атакованной ВСУ Нововоронежской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 7 октября, пытались атаковать одну из первых промышленных атомных электростанций (АЭС) СССР — Нововоронежскую. Дрон удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник позднее показал фото атакованной АЭС.

Как сообщал «Росэнергоатом», беспилотник столкнулся с башенной испарительной градирней действующего энергоблока № 6 и взорвался. Происшествие не повлияло на работу АЭС. Радиационный фон находится в норме. Пострадавших и разрушений нет.

На градирне после взрыва беспилотника остался темный след

Мирошник опубликовал в Telegram фото, на котором запечатлены последствия взрыва. На снимке заметно отсутствие видимых повреждений на сооружении, однако виднеется копоть в месте детонации дрона.

О том же свидетельствуют заявления «Росэнергоатома». «Разрушений и пострадавших нет, тем не менее на градирне от последствий детонации остался темный след», — заявляли в концерне.

Значение градирни на АЭС объяснили выводом тепла

«Это такой "хвостовой" элемент атомной электростанции. Градирня служит для отвода неиспользованного тепла», — сказал специалист по атомной энергетике, руководитель «Атоминфо-центра» Александр Уваров.

Он пояснил, что вырабатываемое в ядерном реакторе тепло должно передаваться на турбину. При этом полностью турбиной оно не используется. Оставшееся тепло необходимо отводить в атмосферу. Одна из конструкций, которая для этого предназначена, и есть градирня — большая башня.

Градирни Нововоронежской АЭС Фото: Александр Юрьев / РИА Новости

Атаку ВСУ на АЭС назвали атомным терроризмом

«Все инциденты на атомных станциях можно сравнить с переходом улицы на красный свет. То есть, один раз повезло, второй раз повезло, но в какой-то момент может не повезти. Атаки на атомные электростанции недопустимы, тут, несомненно, можно говорить о ядерном терроризме», — сказал Уваров.

По его словам, это не первая попытка ВСУ атаковать российские атомные электростанции. Но все они находятся под защитой ПВО, отметил он.

Нововоронежская АЭС — одна из первых промышленных атомных электростанций Советского Союза. Она функционирует с 1964 года. Атомная электростанция находится в 3,5 километра от города Нововоронеж и состоит из семи энергоблоков.