19:08, 7 октября 2025Россия

«Можно говорить о ядерном терроризме». ВСУ атаковали одну из первых промышленных атомных электростанций СССР. Что известно?

Посол МИД Мирошник показал фото атакованной ВСУ Нововоронежской АЭС
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 7 октября, пытались атаковать одну из первых промышленных атомных электростанций (АЭС) СССР — Нововоронежскую. Дрон удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник позднее показал фото атакованной АЭС.

Как сообщал «Росэнергоатом», беспилотник столкнулся с башенной испарительной градирней действующего энергоблока № 6 и взорвался. Происшествие не повлияло на работу АЭС. Радиационный фон находится в норме. Пострадавших и разрушений нет.

На градирне после взрыва беспилотника остался темный след

Мирошник опубликовал в Telegram фото, на котором запечатлены последствия взрыва. На снимке заметно отсутствие видимых повреждений на сооружении, однако виднеется копоть в месте детонации дрона.

О том же свидетельствуют заявления «Росэнергоатома». «Разрушений и пострадавших нет, тем не менее на градирне от последствий детонации остался темный след», — заявляли в концерне.

Фото: Telegram-канал «РОДИОН_МИРОШНИК»

Значение градирни на АЭС объяснили выводом тепла

«Это такой "хвостовой" элемент атомной электростанции. Градирня служит для отвода неиспользованного тепла», — сказал специалист по атомной энергетике, руководитель «Атоминфо-центра» Александр Уваров.

Он пояснил, что вырабатываемое в ядерном реакторе тепло должно передаваться на турбину. При этом полностью турбиной оно не используется. Оставшееся тепло необходимо отводить в атмосферу. Одна из конструкций, которая для этого предназначена, и есть градирня — большая башня.

Градирни Нововоронежской АЭС

Градирни Нововоронежской АЭС

Фото: Александр Юрьев / РИА Новости

Атаку ВСУ на АЭС назвали атомным терроризмом

«Все инциденты на атомных станциях можно сравнить с переходом улицы на красный свет. То есть, один раз повезло, второй раз повезло, но в какой-то момент может не повезти. Атаки на атомные электростанции недопустимы, тут, несомненно, можно говорить о ядерном терроризме», — сказал Уваров.

По его словам, это не первая попытка ВСУ атаковать российские атомные электростанции. Но все они находятся под защитой ПВО, отметил он.

Нововоронежская АЭС — одна из первых промышленных атомных электростанций Советского Союза. Она функционирует с 1964 года. Атомная электростанция находится в 3,5 километра от города Нововоронеж и состоит из семи энергоблоков.

