Появилось первое фото с последствиями взрыва дрона ВСУ на российской АЭС

Посол МИД Мирошник показал снятое после атаки ВСУ на Нововоронежскую АЭС фото

В сети появилось первое фото, снятое после попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Нововоронежскую атомную электростанцию в Воронежской области. Снимок опубликовал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram.

На кадре видно башенную испарительную градирню действующего энергоблока №6, в которую врезался и взорвался украинский беспилотник, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы. Судя по изображению, серьезных последствий удалось избежать — на сооружении нет видимых повреждений, однако заметна копоть в месте детонации дрона.

О попытке ВСУ ударить по Нововоронежской АЭС ранее сообщил «Росэнергоатом». По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Нововоронежская АЭС функционирует с 1964 года и является одной из первых промышленных атомных электростанций Советского Союза. Она находится в 3,5 километра от города Нововоронеж и состоит из семи энергоблоков.

6 октября также сообщалось о новых обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Очередной прилет пришелся на район пожарной части, расположенной в 1,2 километра от периметра электростанции, где в момент атаки присутствовали инспекторы МАГАТЭ.