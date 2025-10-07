ВСУ пытались ударить по российской АЭС боевым дроном

Нововоронежскую АЭС атаковал беспилотник ВСУ, его подавили средствами РЭБ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 7 октября, пытались ударить по Нововоронежской атомной электростанции (АЭС) в Воронежской области. Об этом сообщил «Росэнергоатом», передает ТАСС.

По его данным, дрон пытался атаковать градирню АЭС — его удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Летательный аппарат столкнулся с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6 и взорвался.

«Разрушений и пострадавших нет, тем не менее на градирне от последствий детонации остался темный след», — сообщили в концерне.

По данным Минобороны, в ночь на 7 октября над Воронежской областью перехватили 18 летательных аппаратов. Всего над 14 регионами России за ночь сбили свыше 180 БПЛА.

Нововоронежская АЭС — одна из первых промышленных атомных электростанций в СССР. Она находится в 3,5 километра от города Нововоронеж и состоит из семи энергоблоков.