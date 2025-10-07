Забота о себе
09:31, 7 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Мужчин предупредили об устаревших методах лечения бесплодия

Андролог Новикова назвала БАДы и витамины устаревшим методом лечения бесплодия
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Несмотря на развитие медицины, многие до сих пор используют старые подходы для лечения мужского бесплодия, предупредила врач-андролог и основатель центра «Андроэксперт» Елена Новикова. О том, какие из применяемых сегодня методов уже давно устарели, она рассказала «Ленте.ру».

В первую очередь Новикова отметила, что вылечить бесплодие не помогают БАДы и витамины. «Более того, при наличии инфекций они могут даже мешать организму бороться с возбудителями», — отметила врач и подчеркнула, что сегодня витамины и минералы назначают мужчинам при лечении бесплодия строго по показаниям.

Другим устаревшим методом врач назвала лечение исключительно гормонами. Она объяснила, что гормоны редко работают в «чистом виде», поскольку не влияют на воспаление, микроциркуляцию крови или питание тканей мочеполовой системы. В связи с этим такой метод терапии оказывается малоэффективен и увеличивает риск побочных эффектов.

Другой крайностью Новикова назвала назначение сразу всего подряд: витаминов, гормонов, десятков ненужных анализов и обследований без четкой логики. «Такой подход выглядит современно за счет длинного списка назначений, но на деле уводит мужчину в сторону от реального решения проблемы», — объяснила она.

Ранее врач уролог-андролог Роман Алексеев рассказал о ранних признаках бесплодия у мужчин. По его словам, любой дискомфорт или боль в области паха, яичек или поясницы может указывать на воспалительные процессы или другие нарушения.

