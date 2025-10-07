Забота о себе
18:27, 7 октября 2025Забота о себе

Мужчин призвали осенью включить в рацион 11 продуктов

Эндокринолог Янг: Орехи и яйца помогают поддерживать уровень тестостерона
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что осенью мужчинам обязательно необходимо включить в рацион 11 продуктов, чтобы укрепить здоровье. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Тыквенные семена, орехи и яйца богаты цинком, который помогает поддерживать уровень тестостерона», — отметила Янг. Также она призвала добавить в меню говядину, баранину и свеклу, которые стимулируют кровообращение, благодаря чему улучшается мозговая активность и выносливость.

Врач также порекомендовала включить в рацион чеснок, имбирь и чили, так как эти продукты разжижают кровь, усиливают метаболизм и помогают бороться с общим воспалением в организме. Янг добавила, что мужчинам также стоит есть грибы, потому что они необходимы для поддержания иммунитета, и розмарин — он помогает защищать клетки от старения.

Ранее диетолог Лара Джусти рассказала о продуктах для профилактики простуды. По ее словам, с этой целью рацион стоит обогатить скумбрией.

