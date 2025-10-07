Бывший СССР
06:33, 7 октября 2025

На Западе объяснили переплату в расходах Украины на оружие

NYT: Переплата в расходах Украины на оружие может быть признаком коррупции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Переплата в расходах Украины на оружие с 2024 по 2025 год может быть признаком коррупции в государстве. Об этом написала газета The New York Times, ссылаясь на Независимую антикоррупционную комиссию Украины.

«Оправдание, озвученное агентством по оборонным закупкам, может быть правдой, но это может оказаться коррупцией», — заявила исполнительный директор комиссии Елена Трегуб.

До этого государственный аудит Украинского агентства по оборонным закупкам обнаружил переплату за вооружение в размере 129 миллионов долларов. Утверждалось, что более дешевые заявки на вооружение отклонялись, поскольку якобы «могли не соответствовать требуемым стандартам качества, срокам поставки или иным существенным критериям».

Ранее издание Al Mayadeen написало, что президент страны Владимир Зеленский всеми силами пытается сохранить потоки финансовой помощи и ради этого даже прибегает к обману своих спонсоров. В частности, украинский лидер лжет о несуществующих победах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, остро стоит вопрос коррупции — Украина уже потеряла примерно 770 миллионов долларов из-за взяточничества и неудачных сделок по поставке вооружений.

Также ранее стало известно, что экс-депутата Харьковской городской рады Дмитрия Маринина, боровшегося с коррупцией, мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы избавиться от него.

