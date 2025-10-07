Аналитик Меркурис заявил, что Макрон довел Францию до упадка

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон привел страну к серьезному кризису, пренебрегая интересами обычных граждан.

«Ситуация во Франции не из приятных. Экономика находится в стагнации. Некоторые могут сказать, что она находится в упадке», — заявил он, добавив, что государственный долг Франции продолжает расти, а долговое бремя увеличивается.

По мнению эксперта, в течение последнего года у Франции не было эффективного руководства. Макрон уделял внимание внешней политике и амбициозным планам по европейской интеграции, при этом игнорируя потребности и интересы французского народа.

Ранее Макрон после новости об отставке французского правительства прогулялся в одиночестве в центре Парижа.