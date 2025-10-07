Назван способ снизить риск инфаркта и инсульта в зрелом возрасте

JAMA: Забота о сердце в молодости уменьшает риск инфаркта и инсульта в старости

Ученые из Бостонского университета установили, что улучшение состояния сердца уже в молодости значительно снижает риск инфаркта и инсульта в более зрелом возрасте. Результаты крупного многолетнего исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Исследователи проанализировали данные нескольких тысяч человек, начиная с 18 лет, используя систему Life’s Essential 8 — оценку восьми ключевых показателей сердечного здоровья: питания, физической активности, сна, контроля веса, уровня сахара, давления, холестерина и отказа от табака. Те, кто стабильно поддерживал высокий уровень этих показателей, имели крайне низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний. У участников с умеренным уровнем здоровья риск возрастал вдвое, а у тех, чьи показатели снижались с возрастом, — в десять раз.

Авторы подчеркивают, что даже небольшие улучшения образа жизни в молодости дают заметный эффект в будущем. «Изменения действительно имеют значение: чем раньше начать заботиться о сердце, тем выше шанс прожить долгую и здоровую жизнь», — отмечает руководитель исследования профессор Дональд Ллойд-Джонс.

Ранее ученые выяснили, что у 99 процентов людей, перенесших инфаркт, инсульт или сердечную недостаточность, был хотя бы один выраженный фактор риска.