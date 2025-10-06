Наука и техника
17:43, 6 октября 2025Наука и техника

Стали известны четыре главных фактора риска инфаркта и инсульта

JACC: Курение, гипертония и высокий холестерин повышают риск инфаркта и инсульта
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Международная команда исследователей из Северо-Западного университета (США) и Университета Енсе (Южная Корея) проанализировала медицинские данные более 9 миллионов человек и установила: у 99 процентов пациентов, перенесших инфаркт, инсульт или сердечную недостаточность, уже был хотя бы один выраженный фактор риска. Работа опубликована в Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Ученые выяснили, что наиболее частыми предвестниками сердечно-сосудистых катастроф становятся повышенное давление, высокий уровень холестерина, сахара в крови и курение. Причем 93 процента пациентов имели два и более таких фактора, а у женщин младше 60 лет — традиционно считающихся группой низкого риска — они также встречались почти в каждом случае.

По словам руководителя исследования, профессора Филипа Гринланда, эти данные окончательно опровергают представление о внезапности сердечных заболеваний. «Почти всегда есть предупреждающие сигналы», — отмечает он.

Авторы подчеркивают, что профилактика остается самым эффективным инструментом против сердечно-сосудистых заболеваний, которые по-прежнему лидируют среди причин смертности во всем мире.

Ранее ученые обнаружили, что природное соединение ДМТ, известное как психоактивная молекула, может защищать мозг при инсульте.

