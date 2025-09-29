Раскрыт неожиданный защитник мозга при инсульте

Sci Adv: Природное соединение DMT уменьшает тяжесть инсульта

Ученые из Венгрии обнаружили у природного соединения DMT неожиданное терапевтическое действие на мозг. Как показало исследование, опубликованное в Science Advances, это вещество в экспериментах на животных и клеточных моделях уменьшало тяжесть инсульта: снижало объем пораженных тканей, препятствовало образованию отеков и восстанавливало поврежденные сосуды мозга.

Обычно инсульт сопровождается разрушением гематоэнцефалического барьера — «фильтра» между кровеносной системой и мозгом, из-за чего усиливается воспаление и гибнут клетки. DMT помогало сохранять этот барьер и улучшало работу астроцитов — клеток, которые поддерживают здоровье нейронов. Кроме того, соединение снижало активность микроглии и выработку провоспалительных цитокинов, что дополнительно защищало мозг от повреждений.

Особенность DMT в том, что оно действует сразу в двух направлениях — одновременно укрепляет сосудистую защиту мозга и уменьшает воспаление. По мнению авторов работы, такой комплексный эффект делает его перспективным дополнением к существующим методам лечения инсульта, эффективность которых пока ограничена.

Сейчас DMT проходит клинические испытания как средство для восстановления когнитивных функций у людей после инсульта. Если его эффективность подтвердится, это вещество может стать основой нового поколения терапий, способных существенно повысить шансы пациентов на выздоровление.

Ранее ученые показали, что пересадка нейральных стволовых клеток также способна восстанавливать мозг после инсульта.