Экономика
14:42, 7 октября 2025Экономика

Названо главное условие для продажи ипотечной квартиры

Юрист Русяев: Продать ипотечную квартиру удастся лишь при согласии банка
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Продать ипотечную квартиру удастся лишь при согласии банка. Главное условие для проведения такой сделки назвал юрист Илья Русяев в разговоре с NEWS.ru.

По словам специалиста, соответствующие ограничения вытекают из положений закона об ипотеке и норм, которые касаются залоговых обязательств.

«На практике работают две траектории: закрыть кредит до сделки и снять обременение либо согласовать с банком продажу с одновременным погашением из средств покупателя — аккредитив, эскроу или спецсчет. В обеих схемах ключ к скорости — согласование с кредитором и корректные формулировки в договоре», — объяснил он.

Ранее стало известно, какой минимальный доход должны иметь россияне для того, чтобы оформить ипотеку в 2025 году.

