Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:11, 7 октября 2025Россия

Названы поздравившие Путина с днем рождения зарубежные лидеры

Более 40 иностранных лидеров поздравили Путина с днем рождения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Десятки зарубежных лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя государственного совета КНДР Ким Чен Ына, поздравили президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщили в Кремле, передает РИА Новости.

Всего более 40 зарубежных лидеров поздравили Путина с днем рождения по телефону, направив телеграмму или через соцсети.

В своем поздравлении лидер КНДР отметил достижения Путина в создании сильной и процветающей России, а также заверил, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет вечной.

Премьер-министр Индии тепло поздравил Путина в ходе телефонного разговора, в котором лидеры также обсудили подготовку к предстоящему визиту российского президента в Индию в декабре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора выразил самые добрые пожелания. Главы государств обсудили развитие ситуаций на Ближнем Востоке и вокруг Украины и согласились продолжать сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Путин в свой день рождения, 7 октября, провел совещание с членами Совбеза РФ. Оно состоялось по возвращении главы государства в столицу из Санкт-Петербурга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ударе авиабомбами по украинской ТЭС

    На Украине установили рекорд по числу побегов с фронта

    У берегов Одессы заметили смерч

    Стало известно об огромных потерях ВСУ под Северском

    Тренеры «Торпедо» и «Металлурга» едва не подрались после матча КХЛ

    В ряде городов ЛНР пропал свет

    Над Россией за три часа уничтожили 30 беспилотников

    На Западе забили тревогу из-за случившегося во Франции

    Раскрыты последствия изъятия активов России для Европы

    В Москве начался пожар в чайхане из-за взрыва газового баллона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости