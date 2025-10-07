Экономика
14:03, 7 октября 2025Экономика

Российский депутат пересел на Lada Vesta и загрустил

Депутат Госдумы Лисовский назвал автомобили Lada Vesta проблемой для демографии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский раскритиковал автомобиль Lada Vesta, объяснив, что только после опыта поездок на нем в полной мере осознал, что не так с продукцией «АвтоВАЗа». Видео с пресс-конференции, посвященной законодательным изменением в сфере такси, публикует Telegram-канал Daily Storm.

Депутат объяснил, что в Госдуме перешли на Vesta, поэтому использовать отечественный автомобиль пришлось и ему. Среди грустных моментов Лисовский выделил низкий потолок, о который он регулярно бьется головой, но основным поводом для критики стал общий размер машины, в котором он усмотрел угрозу для демографии.

«Мы говорим о демографии, а вот семья — папа, мама и двое детей — туда уже не влезет при всем желании. Просто некуда посадить», — рассказал он.

По его словам, из-за своего объема машина непригодна и для такси. Закон обязывает держать в машине детское кресло, но если его положить в багажник, то чемодан клиента туда уже не поместится.

Лисовский предложил «АвтоВАЗу» разработать специальный вместительный — «семейный» — автомобиль для такси, а не пытаться протолкнуть в перевозки те модели, что уже есть.

Участники рынка таксомоторных перевозок и эксперты в рамках критики планов правительства по локализации автомобилей такси указывали на то, что автомобили Lada не подходят в качестве замены иностранных моделей. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отмечал, что продукция «АвтоВАЗа» приносит бизнесу убытки.

Между тем руководство «АвтоВАЗ» уже сообщило, что автопроизводитель готов нарастить выпуск текущих моделей для того, чтобы в полной мере удовлетворить ожидающийся спрос со стороны таксопарков.

