Нидерланды признали отсутствие доказательств причастности России к инцидентам с БПЛА

Премьер Схоф: У ЕС нет доказательств причастности РФ к инцидентам с БПЛА
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф признал, что у Европейского союза (ЕС) нет доказательств причастности России к инцидентам с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на территории Европы. Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию Kyiv Independent.

«К сожалению, мы не можем доказать, кто стоял за этим, но много предположений о том, что, возможно, это Россия, однако мы не можем доказать этого», — сказал политик.

При этом он отметил, что европейские власти обеспокоены участившимися случаями появления беспилотников вблизи критически важной инфраструктуры. «Но то, что они сейчас находятся вокруг нашей инфраструктуры, вокруг наших аэропортов, действительно беспокоит, и я думаю, что нам следует усилить меры безопасности в этом отношении», — подчеркнул Схоф.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в якобы причастности к организации большинства инцидентов с БПЛА в европейском воздушном пространстве.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения ряда политиков Европейского союза (ЕС) о связи необычных полетов беспилотников в различных частях Европы с Россией безосновательны.

