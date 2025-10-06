В Кремле назвали огульными заявления в ЕС о связи полетов дронов с Россией

Заявления ряда политиков Европейского союза (ЕС) о связи необычных полетов беспилотников в различных частях Европы с Россией безосновательны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что сейчас в ЕС очень много политиков, которые склонны во всем винить Россию. «Делают они это всегда безосновательно, огульно. Так к этим обвинениям мы и относимся», — подчеркнул он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в якобы причастности к организации большинства инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в европейском воздушном пространстве. Глава немецкого правительства отметил, что растущее число инцидентов с беспилотниками представляет «серьезную угрозу безопасности».

Он также заявил, что замеченные в воздушном пространстве Германии беспилотники были разведывательными и не несли на себе вооружение. Он уточнил, что это попытки шпионажа, чтобы запугать население.