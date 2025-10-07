Наука и техника
Из комплекта смартфонов уберут зарядку

Sony первой убрала из комплекта своего смартфона зарядный провод
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Производители начали готовиться к тому, чтобы лишить смартфоны любых комплектных аксессуаров. Об этом сообщает издание Android Authority.

В 2020 году Apple убрала из комплекта с iPhone зарядный адаптер, а спустя время ее примеру последовали почти все производители телефонов. По прогнозу специалистов, в ближайшем будущем из комплекта смартфонов уберут и зарядный провод. Одной из первых так поступила японская фирма Sony. В коробке с ее новым девайсом Xperia 10 VII оказался только сам смартфон и документация.

Журналисты Android Authority заметили, что компания, очевидно, пошла на такой шаг ради экономии. «Sony в настоящее время не является крупным игроком на рынке смартфонов, но, похоже, эта тенденция будет набирать обороты в ближайшие пару лет», — подчеркнули авторы. В материале говорится, что производители устройств будут мотивировать свое решение заботой об экологии.

Пользователи Reddit, где опубликовали историю о комплекте Sony Xperia 10 VII без провода, бурно отреагировали на произошедшее. «Компании спасают окружающую среду, когда это выгодно им», — заметил пользователь под ником Substantial-Piece967. «Sony превзошла Apple», — написал в комментариях пользователь под ником AdWerd1981.

Ранее стало известно, что китайская корпорация HMD Global представит новую версию культового телефона Nokia. Фирма собралась выпустить Nokia N9 под названием HMD Touch 4G.

