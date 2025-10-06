Наука и техника
Культовый телефон Nokia воскресят

HMD перевыпустит культовый телефон Nokia N9 под названием HMD Touch 4G
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: smashx_60 / X

Китайская корпорация HMD Global представит новую версию культового телефона Nokia. Об этом сообщает издание Android Authority.

Компания выложила в своих соцсетях тизер нового устройства HMD Touch 4G. В фирме отметили, что новый аппарат будет первым в мире «гибридным телефоном». Инсайдеры предположили, что HMD собралась воскресить один из популярных телефонов Nokia, но под своим брендом.

Инсайдер под ником smashx_60 опубликовал в X изображение HMD Touch 4G. Девайс получит компактный прямоугольный корпус и цветной экран. На задней панели гаджета будет расположена одинарная камера со вспышкой и надпись HMD. Специалист полагает, что HMD, по сути, воскресит телефон Nokia N9, который вышел в середине 2011 года.

HMD до 2025 года выпускала смартфоны и кнопочные телефоны под брендом Nokia, но затем наладила производство смартфонов уже под своей торговой маркой. При этом журналисты Android Authority заметили, что сходство между Nokia N9 и HMD Touch 4G кажется им очевидным. Также они объяснили, что стоит понимать под термином «гибридный телефон» — аппарат с сенсорным дисплеем, но с производительностью простого кнопочного телефона.

Ранее стало известно, что под брендом Nokia продолжат выпускать кнопочные телефоны. Отмечается, что устройства будет и дальше производить HMD Global.

