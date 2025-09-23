Телефоны Nokia воскресят

HMD Global продолжит выпускать кнопочные телефоны под брендом Nokia

Под брендом Nokia продолжат выпускать кнопочные телефоны. Об этом сообщает издание Press Trust of India.

Журналисты медиа напомнили, что в 2026 году у компании HMD Global, которая владеет правами на бренд Nokia, закончится лицензия. Источники издания выяснили, что HMD решила продлить соглашение, чтобы и дальше выпускать устройства под брендом Nokia.

Согласно договору, HMD собралась воскресить авторитетный бренд и будет дальше выпускать кнопочные телефоны — недорогие компромиссные девайсы. Однако фирма не будет производить смартфоны под брендом Nokia, так как развивает свое собственное направление устройств HMD.

Обе компании — HMD Global и Nokia — пока никак не прокомментировали сообщения о продолжении сотрудничества. Журналисты Press Trust of India заметили, что для обеих сторон соглашение, скорее всего, выглядит выгодным. Так, HMD доминирует на рынке кнопочных телефонов в Индии. Производственные линии в Китае позволяют ей налаживать выпуск недорогих телефонов.

Ранее стало известно, что Apple столкнулась с аномальным спросом на смартфоны. Самой популярной моделью оказался базовый iPhone 17.