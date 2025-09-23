Наука и техника
18:53, 23 сентября 2025

Телефоны Nokia воскресят

HMD Global продолжит выпускать кнопочные телефоны под брендом Nokia
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Emilio Morenatti / AP

Под брендом Nokia продолжат выпускать кнопочные телефоны. Об этом сообщает издание Press Trust of India.

Журналисты медиа напомнили, что в 2026 году у компании HMD Global, которая владеет правами на бренд Nokia, закончится лицензия. Источники издания выяснили, что HMD решила продлить соглашение, чтобы и дальше выпускать устройства под брендом Nokia.

Согласно договору, HMD собралась воскресить авторитетный бренд и будет дальше выпускать кнопочные телефоны — недорогие компромиссные девайсы. Однако фирма не будет производить смартфоны под брендом Nokia, так как развивает свое собственное направление устройств HMD.

Обе компании — HMD Global и Nokia — пока никак не прокомментировали сообщения о продолжении сотрудничества. Журналисты Press Trust of India заметили, что для обеих сторон соглашение, скорее всего, выглядит выгодным. Так, HMD доминирует на рынке кнопочных телефонов в Индии. Производственные линии в Китае позволяют ей налаживать выпуск недорогих телефонов.

Ранее стало известно, что Apple столкнулась с аномальным спросом на смартфоны. Самой популярной моделью оказался базовый iPhone 17.

