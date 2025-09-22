Наука и техника
Раскрыт самый популярный iPhone

The Information: Производство iPhone 17 увеличили из-за аномального спроса
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Корпорация Apple столкнулась с аномальным спросом на смартфоны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет издания The Information.

Как стало известно инсайдерам, Apple пришлось увеличить производство новых смартфонов как минимум на 30 процентов из-за высокого спроса. При этом чаще всего потребители выбирали самый дешевый девайс серии, а не премиальные модели — iPhone 17 за 799 долларов (67 тысяч рублей).

Аналитики Reuters отметили, что обычно в случае iPhone спрос сдвинут в сторону премиальных моделей. В 2024 году на долю iPhone Pro пришлось 67 процентов продаж, в 2023 году — 61 процент, в 2022 году — 64 процента. Однако, судя по сведениям из раскрытых данных, самым популярным смартфоном в этом поколении оказался самый дешевый iPhone.

В материале отмечается, что неожиданная популярность iPhone 17 может привезти к снижению выручки Apple. При этом американская корпорация может увеличить свою долю на рынке смартфонов. Журналисты Reuters запросили комментарий у Apple, но не получили оперативного ответа.

Ранее блогер под ником JerryRigEverything проверил прочность iPhone Air — самого тонкого смартфона Apple. Энтузиасту не удалось сломать сверхтонкий аппарат своими руками.

