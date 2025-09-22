Самый тонкий iPhone проверили на прочность

Самый тонкий смартфон Apple — iPhone Air — не сломался в тесте на прочность

Блогер под ником JerryRigEverything проверил прочность iPhone Air — самого тонкого смартфона Apple. Ролик доступен на YouTube.

Apple представила iPhone Air 9 сентября, толщина корпуса смартфона составила всего 5,6 миллиметра. В ходе тестирования популярный блогер, имеющий почти 10 миллионов подписчиков на YouTube, оценил прочность устройства. Автору не удалось сломать девайс вручную — только с помощью специальных инструментов.

Энтузиаст отметил, что iPhone получил новое более прочное защитное стекло, на котором почти не остаются царапины. Однако он невысоко оценил качество антибликового покрытия экрана. Также JerryRigEverything попытался прожечь дисплей устройства, но у него ничего не получилось.

В заключение блогер попробовал сломать корпус iPhone Air пополам. JerryRigEverything полагал, что у него получится деформировать телефон вручную, так как он имеет рекордной тонкий корпус, однако гаджет не поддался. «Распространенные инциденты — например, если вы случайно сядете на телефон — вряд ли приведут к катастрофическим последствиям для iPhone Air», — подчеркнул блогер.

В конце концов автору удалось сломать аппарат, но с помощью крановых весов. Корпус погнулся, а защитное стекло телефона треснуло, как только энтузиаст приложил усилие около 98 килограммов.

В конце сентября стало известно, что мошенники начали связываться с владельцами iPhone и требовать установить файл, с помощью которого они смогут украсть персональные данные жертв или получить доступ к их устройствам.