Путин заявил о разработке новейших вооружений

Путин: Разработка новейших вооружений для ВС России идет опережающими темпами

Разработка новейших вооружений и их поставка в войска идут опережающими темпами, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, предприятия оборонной промышленности в полном объеме обеспечивают потребность Вооруженных сил (ВС) России в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике.

«И наряду с плановыми поставками, опережающими темпами идет разработка новейших средств вооруженной борьбы и поставка в войска», — подчеркнул Путин.

Ранее лидер страны заявил, что боевые возможности армии России будут повышать с учетом новых разработок.