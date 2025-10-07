Петербург поддержал идею обязать безработных платить за ОМС

Енилина: Петербург поддержал идею Матвиенко обязать безработных платить за ОМС

Власти Петербурга поддерживают идею спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко обязать безработных платить за ОМС. Об этом заявила руководитель комитета финансов администрации города Светлана Енилина, пишет «Закс.ру».

Она уточнила, что власти города полностью поддерживают предложенную инициативу.

«Это позволит существенно снизить нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации и восстановить социальную справедливость», — подчеркнула она.

Ранее Матвиенко заявила, что неработающие россияне могут заплатить 45 тысяч рублей за ОМС.

