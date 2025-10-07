Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:12, 7 октября 2025Россия

Петербург поддержал идею обязать безработных платить за ОМС

Енилина: Петербург поддержал идею Матвиенко обязать безработных платить за ОМС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Власти Петербурга поддерживают идею спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко обязать безработных платить за ОМС. Об этом заявила руководитель комитета финансов администрации города Светлана Енилина, пишет «Закс.ру».

Она уточнила, что власти города полностью поддерживают предложенную инициативу.

«Это позволит существенно снизить нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации и восстановить социальную справедливость», — подчеркнула она.

Ранее Матвиенко заявила, что неработающие россияне могут заплатить 45 тысяч рублей за ОМС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России

    На премьер-министра Италии подали иск в Международный уголовный суд

    Эстонский депутат оскорбил Меркель за ее слова о роли Польши и Прибалтики в СВО

    В Германии студент высказался о Путине и разозлил публику

    Мерц допустил пенсионную реформу в Германии

    Подтвердившего участие в бое UFC у Белого дома Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев

    В США уличили Зеленского в подозрительных переводах миллионов долларов в месяц

    Герасимов рассказал о разгроме ВСУ на юге Купянска

    Петербург поддержал идею обязать безработных платить за ОМС

    Стало известно об уничтожении ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости