Онищенко оценил перенос начала уроков

Онищенко: Перенос уроков в школах на 9:00 не учитывает график родителей

Перенос уроков в школах на 9:00 невозможен из-за того, что он не учитывает рабочий график родителей. Такое мнение выразил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

«Почему в 8:30 утра? Сегодня в Москве детей в школы сопровождают родители, а вот теперь представьте: в девять часов начинается день, значит, мама должна привести ребенка в школу и успеть на работу», — оценил Онищенко.

По его мнению, полчаса разницы не оказывают серьезное влияние на продуктивность детей, но создает организационные сложности. В частности, из-за переносов придется пересмотреть график второй смены и в целом затронет всю образовательную систему.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ ограничило продолжительность школьного дня до 19:00. Для учеников пятых и девятых классов, а также учащихся с ограниченными возможностями занятия должны проводиться в первую смену.