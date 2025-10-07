Экономика
12:02, 7 октября 2025

Пенсионерки начали притворяться жертвами мошенников и воровать деньги

Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России появились пенсионерки-мошенницы, которые продают квартиры, а затем притворяются жертвами аферистов, чтобы получить деньги и при этом не расставаться с жильем. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Москвы».

По данным канала, таких случаев было зафиксировано несколько. Одна из обманутых рассказала, что в 2023 году приобрела квартиру у 71-летней женщины, откликнувшись на объявление, размещенное на популярном сайте. Покупательница запросила у собственницы справку из психоневрологического диспансера и попросила объяснить причину продажи жилья — пенсионерка заявила, что собирается купить автомобиль своему сыну и переехать в уже имеющийся загородный дом.

Через две недели после завершения сделки прежняя собственница должна была покинуть жилье, однако этого не произошло. Вместо этого она позвонила покупательнице и заявила, что ее вынудили продать квартиру, и теперь ей негде жить. Кроме того, пенсионерка якобы перевела полученные с продажи деньги на неизвестные счета.

Новая собственница обратилась в полицию и узнала, что пенсионерка уже написала на нее заявление, в котором указала, что покупательница состоит в сговоре с мошенниками. Теперь дело разбирают в суде.

Ранее сообщалось, что в России активизировался новый вид телефонного мошенничества. Теперь аферисты используют в своих схемах домофоны.

