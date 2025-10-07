Песков объяснил принятие указа о национализации компаний Запада

Песков: Указ о национализации компаний Запада приняли из-за санкций Евросоюза

Указ об ускоренной приватизации государственного имущества приняли из-за санкций Евросоюза. Так объяснил подписание президентом России Владимиром Путиным документа об ускоренной национализации западных компаний его пресс-секретарь Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя Кремля, подобные меры приняты на фоне того враждебного окружения, которое сейчас образовалось вокруг РФ, и враждебных действий, которые оказывают западные государства. На фоне этого Россия принимает меры, которые считает необходимым для обеспечения своих интересов. Руководство страны будет защищать интересы государства, используя весь юридический инструментарий.

«Разумеется, если планы по незаконному отбору активов, авуаров РФ начнут реализовываться, конечно же, Российская Федерация будет защищать свои интересы, будет использовать весь возможный юридический инструментарий. Это будет процесс без каких-то сроков. Мы будем юридически отстаивать свои права и преследовать тех, кто [осуществлял] незаконные действия, был их инициатором, принимал решения и так далее», — подчеркнул Песков.

Подписанный главой государства Указ предусматривает ускоренную национализацию (передачу в управление государством), и, затем, приватизацию (передачу в частные руки) активов зарубежных компаний. Такую меру трактуют как ответ на планы Запада по изъятию почти 250 миллиардов долларов российских активов, замороженных с начала спецоперации на Украине.