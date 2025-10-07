Появились кадры уничтожения HIMARS с помощью «Искандера»

Появились кадры уничтожения HIMARS расчетом «Искандер-М»

Расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по скрытой позиции ракетной системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры выложил Telegram-канал «Херсонский вестник».

Также были уничтожены транспортно-заряжающая машина, два транспортных средства ВСУ и не менее 15 украинских боевиков.

Ранее российские войска ударом трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили мост в Донецкой народной республике, имевший стратегическую важность для логистики ВСУ. Объект коммуникации использовался украинскими войсками для переброски личного состава и техники по направлению Красный Лиман — Славянск.