15:04, 7 октября 2025Бывший СССР

Российские войска ударом трехтонной авибомбы уничтожили стратегический мост ВСУ

Опубликованы кадры удара ФАБ-3000 по стратегическому мосту ВСУ в Райгородке ДНР
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Российские войска ударом трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили мост в Донецкой народной республики (ДНР), имевший стратегическую важность для логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры удара по объекту коммуникации публикует Telegram-канал «Дневник десантника».

«[Российские войска] нанесли точный удар по мостовой переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Райгородок», — говорится в публикации.

Отмечается, что объект коммуникации использовался украинскими войсками для переброски личного состава и техники по направлению Красный Лиман — Славянск.

Ранее появились кадры применения ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в Константиновке. В результате атаки 28-я отдельная механизированная бригада украинской армии понесла потери в технике и в личном составе.

