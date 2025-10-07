Силовые структуры
19:48, 7 октября 2025Силовые структуры

Появились новые доказательства против председателя российского суда

В Ставропольском крае предоставили новые доказательства против председателя суда
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Ставропольском крае предоставили новые доказательства против председателя суда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, председатель Арбитражного суда Лариса Лысенко поддерживала коммерческие структуры своего сына и вмешивалась в проводимые налоговикам проверки. Генеральная прокуратура в ходе рассмотрения нового антикоррупционного иска в отношении бывшего руководителя ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеда Каитова и его партнера по бизнесу Даниила Лысенко выяснила, что структуры господина Каитова оплачивали Лысенко не только рестораны, но и дорогостоящее обучение в школе «Сколково».

Гагаринский районный суд Москвы приступил к рассмотрению иска об обращении в доход государства 100 процентов компании ООО «Русмаркет» и взыскании с ответчиков 337 миллионов рублей.

Прокуратура считает, что сын председателя ставропольского арбитража вывел сотни миллионов в теневой оборот. Госпожа Лысенко, по данным прокуроров, пользуясь своим статусом, вмешивалась и препятствовала проведению ФНС России проверок в отношении организации сына. В частности, она обращалась к руководству налоговой службы с просьбой исключить из актов проверок информацию об ООО «Русмаркет» и ее сыне, а также их связях с господином Каитовым.

Ранее сообщалось, что стала известна сумма ущерба по новому делу бывшего российского министра.

