Стала известна сумма ущерба по новому делу бывшего российского министра

Ущерб по новому делу против бывшего министра Абызова составляет 394 млн рублей

Ущерб по новому делу против бывшего министра Михаила Абызова составляет 394 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Абызов обвиняется в мошенничестве с инвестициями АО «Российская венчурная компания».

Обвиняемый заявил, что должен быть признан пострадавшим, так как вложенные в организацию деньги оказались неликвидны, и он понес убытки.

До этого приставы открыли два исполнительных производства о принудительном обращении денег Абызова в доход государства. Взыскиваемая сумма достигает почти 26 миллиардов рублей.

В декабре 2023 года Абызова приговорили к 12 годам лишения свободы. Его признали лидером организованного преступного сообщества, совершившим мошенничество, легализацию преступных доходов и коммерческий подкуп. В январе 2025 года судебные приставы приступили к процедуре конфискации его имущества.

Ранее сообщалось, что с экс-министра Абызова начали взыскивать почти 27 миллиардов рублей.