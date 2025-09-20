С экс-министра Абызова начали взыскивать почти 27 миллиардов рублей

ТАСС: Судебные приставы взыскивают с экс-министра Абызова почти 27 млрд рублей

Судебные приставы в принудительном порядке взыскивают почти 27 миллиардов рублей с бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова, осужденного за создание преступного сообщества, мошенничество и другие преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Согласно материалам из Гагаринского суда Москвы, приставы открыли два исполнительных производства о принудительном обращении денег Абызова в доход государства. Взыскиваемая сумма достигает почти 26 миллиардов рублей.

С экс-министра также принудительно взыскивают штраф, назначенный судом как дополнительное наказание, и исполнительный сбор по нему в объеме более 85 миллионов рублей. Абызову также нужно выплатить 864 миллиона рублей ущерба. Таким образом, общая сумма взысканий превышает 26,8 миллиарда рублей.

В декабре 2023 года Абызова приговорили к 12 годам лишения свободы. Его признали лидером организованного преступного сообщества, совершившим мошенничество, легализацию преступных доходов и коммерческий подкуп. В январе 2025 года судебные приставы приступили к процедуре конфискации его имущества.