Экономика
14:50, 7 октября 2025

Появление мышей в петербургском аэропорту объяснили

В аэропорту Пулково обнаружили мышей-полевок
Мария Черкасова

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга заметили мышей-полевок. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на представителей аэропорта.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что в осенний период полевки массово уходят с полей, в том числе с тех, которые окружают аэропорт. «Одна из них попала в здание. Помещения терминала обрабатываются спецсредствами, и судьба грызуна, к сожалению, предопределена», — сообщил представитель Пулкова.

Отмечается, что грызуна увидели 5 октября в зоне выдачи багажа. Очевидцы рассказали, что мыши «гуляли свободно» и не боялись людей, которые забирали свои вещи.

