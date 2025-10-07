Путешествия
Бегающие по полу российского аэропорта мыши попали на видео

Пассажиры заметили мышей в здании петербургского аэропорта Пулково
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Пассажиры петербургского аэропорта Пулково заметили в зоне выдачи багажа мышей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Грызуны попали на видео очевидцев 5 октября. На опубликованных кадрах бегающая по полу мышь не боится людей.

По данным источника, сотрудники авиагавани Санкт-Петербурга предположили, что путешественники увидели полевую мышь, которая могла забежать в здание с взлетной полосы. «Это не мыши канализационные. Территория большая около аэропорта, они там бегают. Но в помещении вижу впервые», — рассказал работник аэродрома.

Ранее стало известно, что россияне стали на 19 процентов реже летать из Москвы в Санкт-Петербург в 2025 году. Туристов отпугивает угроза атаки БПЛА.

