00:17, 8 октября 2025Экономика

Предсказано будущее цен на жилье в России

Специалист по недвижимости Русаков: В конце 2025 года жилье в РФ подешевеет
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Global Look Press

В четвертом квартале 2025 года стоимость недвижимости в большинстве крупных городов России будет стагнировать либо снижаться. Будущее цен на жилье в стране предсказал руководитель «Бизнес IT-решения в жилой недвижимости» группы SRG Максим Русаков в разговоре с РБК.

Эксперт отметил, что сильнее всего в ближайшие месяцы подешевеют новостройки бизнес-класса. Значительного спада цен на квартиры при этом не ожидается, подчеркнул он. «Рынок остается поддержанным ограниченным предложением и сохраняющимся спросом на комфортное жилье. Вероятнее, осенью и зимой тренд на легкую коррекцию продолжится, а разворот возможен не раньше весны 2026 года при стабилизации ипотечных условий и возвращении части отложенного спроса», — заключил Русаков.

Ранее основатель агентства Kobaladze Realty Ярослав Кобаладзе заявил, что в ближайшие годы новостройки в РФ заметно подорожают по причине дефицита, который намеренно создают застройщики.

    Все новости