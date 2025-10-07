Мир
Премьер Словакии призвал Еврокомиссию снять «антироссийские очки»

Виктория Кондратьева
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Еврокомиссию (ЕК) снять антироссийские очки при принятии решений. Его выступление транслировалось на его официальной странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Словацкий премьер отметил, что отказ от российских энергоносителей для Евросоюза является «выстрелом в колено». Он добавил, что готов «сутками бороться» за сохранение поставок из России и убеждать ЕК, что отказ от них — это «абсурдный идеологический шаг».

«Пожалуйста, сбросьте в Европейской комиссии с глаз эти антироссийские очки. Если вы их снимете, мы будем принимать решения более рационально и нормально», — подчеркнул Фицо.

Ранее Фицо отверг попытки втянуть страну в вооруженный конфликт с Россией.

