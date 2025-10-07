Продюсер заявил о скором концерте известного британского певца в Москве

Продюсер Дворцов: Певец Робби Уильямс может приехать в Россию

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что популярный британский певец Робби Уильямс может приехать с концертом в Россию. Об этом он рассказал «Абзацу».

«100 процентов скоро приедет Робби Уильямс. До конца года он точно посетит столицу нашей любимой России-матушки», — уверен Дворцов.

По словам продюсера, он располагает информацией о том, что Уильямс даст сольный концерт в Москве. Дворцов подчеркнул, что заказчики из России привлекают зарубежных звезд как хорошими условиями, так и своей доброжелательностью.

Ранее Робби Уильямс сообщил, что врачи обнаружили у него синдром Туретта. 51-летний артист подчеркнул, что его состояние особенно мешает ему во время выступлений перед тысячами зрителей.