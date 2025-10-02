У знаменитого певца диагностировали синдром Туретта

Певец Робби Уильямс сообщил, что у него диагностировали синдром Туретта

Знаменитый британский певец Робби Уильямс заявил, что врачи обнаружили у него синдром Туретта. Об этом пишет издание Daily Mail.

Музыкант рассказал, что старается бороться с навязчивыми мыслями и симптомами неврологического расстройства, для которого свойственны непроизвольные двигательные и звуковые тики. 51-летний артист подчеркнул, что его состояние особенно мешает ему во время выступлений перед тысячами зрителей.

«У меня сложные отношения с концертными турами и живыми выступлениями. Они повергают меня в ужас. Я выгляжу таким напыщенным и самодовольным, но на самом деле все время чувствую себя ровно наоборот», — добавил Уильямс.

В 2023 году артист также сообщил, что у него диагностированы ненависть к себе второго типа, диспраксию, дислексию, СДВГ, нейроотличность, дисморфию тела и сверхбдительность.

Ранее Уильямс рассказал, что у него диагностировали цингу из-за попыток похудеть. По словам певца, он сбросил 90 килограммов после приема специального препарата, но это негативно повлияло на его здоровье, вызвав дефицит витамина С.